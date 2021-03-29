KSK’ye iyi haber

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta geçmişe sünger çekip kalan 6 haftada Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen Karşıyaka'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Anıl Çıracı ve Özgür Güler'in iyileşmesi yüzleri güldürdü. İlk 11'in önemli isimlerinden olan sağ bek Anıl, son olarak 11 Şubat'ta Gölcükspor maçında oynayıp sakatlandı. Menisküs ameliyatı olan tecrübeli futbolcu 7 haftadır formasına hasret kaldı. Savunma hattının sol ve sağ tarafında oynayabilen tecrübeli oyuncunun takıma dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü.

ÖZGÜR GERİ DÖNÜYOR

DEVRE arasında takıma dönüp ilk 11'e monte olan Özgür, 3 Mart'taki Çatalca maçında arka adalesinde sakatlık yaşadı. Özgür son 3 maçı kaçırdı. Batman Petrol maçı öncesi iyileşen ikili takımla antrenmanlara yeniden başladı. Genç oyuncunun idmanlardaki performansı formaya yakın olduğunu gösterdi.