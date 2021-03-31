KSK çıkıs pesinde

MİSLİ.com Lig 3. Grup'ta son maçında Somaspor'a deplasmanda 4-1 yenilip Play-Off hattının uzağında kaldıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Karşıyaka, bugün Batman Petrolspor'u yeni bir çıkış yapma hedefiyle ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Karşılaşmayı Kırklareli Bölgesi'nden hakem Ömer Şivka yönetecek. Karşıyaka'da kart cezalısı orta saha Fatih ve sakatlığı süren Burak forma giyemeyecek. Karşıyaka'da sakatlıklarını atlatan Anıl ve Özgür ise teknik heyetin şans vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.

KAPTAN OYNUYOR

Somaspor önünde sarı kart cezalısı olduğu için görev yapmayan kaptan Mustafa Aşan da bugün sahadaki yerini alabilecek. Bitime 6 hafta kala Karşıyaka, 36 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılıların Play-Off hattıyla arasında 4 puanlık far var.