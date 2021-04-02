KAF-KAF'ta umutlar tükeniyor

3. Lig 3. Grup'ta Batman Petrol ile berabere kalan Karşıyaka, Play- Off'a kalma şansını da zora soktu. Ligde bitime 5 maç kala 37 puanla 8. sırada bulunan KSK'nin ilk 5 ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Son 14 maçta 2 galibiyet ve dış sahada 6 maçtır kaybeden Karşıyaka'nın kötü gidişi taraftarını kahretti. Son 2 sezonda Play- Off oynayıp 2. Lig'e dönüş fırsatını kaçıran İzmir ekibinde taraftarlar alınan sonuçlar sonrası sosyal medyada tepki gösterdi. Transfer yasağının kalkmasını talep ettiler.

GEÇMİŞ ÇABUK UNUTULDU

Sosyal medyada yönetim eleştirilirken bir grupta geçmişin çabuk unutulduğunu belirtti. Kulübün 3 yıl gibi kısa sürede geldiği noktanın bu kadar çabuk unutulması vefasızlığın, günlük başarı peşinde koşma zihniyetinin en çarpıcı göstergesi olduğunun altı çizildi. Geçmiş yıllar da tesislerinde yemek çıkmayan, idman yapacak saha bulamayan, elektrikleri sık sık kesilen, kulüp personeli aylarca maaş alamayan yeşil-kırmızılı kulüp 3 yıl gibi kısa sürede bu ve bunun gibi birçok sorunu çözümlemesine rağmen alınan bir kaç kötü sonuçla ağır eleştirilerin hedefi haline gelmesi camianın büyük kesiminin haklı tepkisini çekti.

CEZAYİR İLAÇ OLAMADI

KARŞIYAKA'DA istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine ikinci yarıda göreve gelen genç teknik direktör İbrahim Cezayir de beklenen patlamayı ortaya koyamadı. Yeşil-kırmızılar, İbrahim Cezayir yönetiminde çıktığı dokuz karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyetlik sonuçlarla sahadan ayrıldı. İç sahada golsüz berabere kalınan Batman Petrolspor maçının ardından İbrahim Cezayir'in çok üzgün olduğu gözlendi. Yeşil-kırmızılı ekip bugün, 8 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynayacağı İçel İdmanyurdu maçı hazırlıklarına başlayacak.

KARŞIYAKA sahasında oynadığı son 4 maçta 8 puan topladı. Kaf- Kaf, Yalovaspor ile Çarşamba'yı yenerken, Çatalcaspor ve Batman Petrolspor ile berabere kaldı. 4 maçta 8 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

KALAN MAÇLAR:

İçel İY (D)

Şile Yıldızspor Altındağ Bld (D)

Osmaniye FK

Erbaaspor (D)