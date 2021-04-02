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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka final maçına çıkacak

Pınar Karşıyaka final maçına çıkacak

Pınar Karşıyaka final maçına çıkacak

2.4.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda art arda 2 mağlubiyetle üst turu riske sokan Pınar Karşıyaka, 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi 8'li Final hedefinde final gibi son hafta sınavında ağırlayacak. Grupta Hapoel Holon, evinde Brindisi'yi uzatmaya giden maçta 81-79 yenerek 8'li Final biletini aldı. Beş maçta 2 galibiyeti bulunan Pınar KSK, 3 galibiyeti olan Brindisi'yi ağırlayacak. Rakibine grupta İtalya'da oynanan ilk maçta 4 sayı farkla 83-79 yenilen temsilcimiz, adını 8'li Final'e yazdırabilmek için evinde parkeden en az 5 sayı farkla ayrılıp ikili averaj üstünlüğüyle turu geçmeye çalışacak. Her türlü mağlubiyet ve 4 sayı farkın altındaki galibiyette tur atlayıp Avrupa'da yoluna devam eden taraf Brindisi olacak.
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