KSK’de Hakan durdu

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hedefinin de uzağında kalan Karşıyaka'da forvet Hakan Kuş'un gol atamadığı periyotlarda galibiyete hasret kaldı. Bu sezon 26 maçta attığı 13 golle hem takımın en skorer ismi olan hem de kariyerinin en skorer dönemini geçiren tecrübeli forvet, lig başından beri üçüncü kez gol orucuna girdi. Sezonun ilk yarısında Hakan'ın üst üste 3 hafta gol atamadığı Çatalca, Çarşamba ve Somaspor maçlarını kazanamayan Kaf-Kaf, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Hakan, ilk yarının son haftası ve ikinci devrenin ilk 3 maçında yeniden gol orucuna girerken KSK bu periyotta üst üste 4 yenilgi aldı.

SEKİZ YENİLGİ ALDI

Yıldız futbolcu son olarak 3 Mart'taki 3-3 biten Çatalcaspor sınavında 2 gol birden attıktan sonra yeniden gol orucuna girdi. Hakan Kuş, 4 haftadır yeniden gole hasret kalırken, İzmir ekibi bu dönemde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle sadece 4 puan toplaya bildi. Bu sezon Hakan'ın skora gol katkısı veremediği 15 maçta yalnız 2 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı.



FATİH ÖZTEKİN'İN CEZASI SONA ERDİ

KARŞIYAKA'DA kart cezalısı olduğu için Batman Petrolspor maçında forma giyemeyen orta saha oyunusu Fatih Öztekin'in cezası sona erdi. Yeşil-kırmızılı ekipte teknik heyet şans verdiği takdirde Fatih Öztekin, perşembe günü İçel İdmanyurdu deplasmanında sahadaki yerini alabilecek.