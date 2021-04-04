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Haberler Karşıyaka KAF-KAF fobiyi yenecek

KAF-KAF fobiyi yenecek

3. Lig 3. Grup’ta son 6 deplasman maçında puan alamayan Karşıyaka, sınavında kötü gidişata son vermek istiyor

KAF-KAF fobiyi yenecek

4.4.2021

Misli.com Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'ya bu sezon deplasman kabus oldu. Yeşilkırmızılılar bu sezon son 6 deplasman karşılaşmasında puan kazanma başarısını gösteremedi. Kaf- Kaf, dış sahada oynadığı 13 maçta dört galibiyet, üç beraberlik ve 6 mağlubiyetle 15 puan topladı.

DIŞ SAHADA GÜLEMİYOR
Yeşil-kırmızılılar gurbette rakip filelere 11 gol atarken kalesinde 16 gol gördü. İzmir temsilcisi, 8 Nisan Perşembe günü konuk olacağı İçel İdmanyurdu önünde dış sahadaki kötü gidişine dur demek istiyor. İzmir temsilcisi son altı maçlık dış saha periyodunda Osmaniye Futbol Kulübü (3-1), Esenler Erokspor (1-0), Elazığ Karakoçan Belediyespor (2-0), Cizrespor (1-0), Arhavispor (2-1) ve lider- Somaspor'a (4-1) mağlup olmuştu. Yeşil-kırmızılılar en son 20 Aralık 2020'de deplasmanda Şile Yıldızspor'u 2-0 mağlup etmişti. 37 puanla 8. sırada yer alan İzmir temsilcisi zorlu deplasmanda kazanıp Play-Off şansını sürdürmek istiyor. KSK tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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