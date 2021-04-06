  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Karşıyaka filede son maçta

filede son maçta

Karşıyaka filede son maçta

6.4.2021

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'u garantiledikten sonra liderlik maçında evinde Edremit Bld. Altınoluk'a yenilerek 2. sırada kalan Karşıyaka, bugün sezonun son sınavında Vakıfbank'a konuk olacak. Vakıfbank Spor Salonu'ndaki maç 15.00'te başlayacak. Grupta 18 galibiyet alan KSK bugün yense de yenilse de Play-Off öncesi ikinci sıradaki yeri değişmeyecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka filede son maçta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.