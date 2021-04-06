SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'u garantiledikten sonra liderlik maçında evinde Edremit Bld. Altınoluk'a yenilerek 2. sırada kalan Karşıyaka, bugün sezonun son sınavında Vakıfbank'a konuk olacak. Vakıfbank Spor Salonu'ndaki maç 15.00'te başlayacak. Grupta 18 galibiyet alan KSK bugün yense de yenilse de Play-Off öncesi ikinci sıradaki yeri değişmeyecek.
Karşıyaka filede son maçta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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