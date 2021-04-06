KSK’nin kader günü

ING Basketbol Süper Ligi'nde önceki gün F.Bahçe Beko'ya 117-59'luk farklı skorla mağlup olan Pınar Karşıyaka, bugün Avrupa'da kader sınavına çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde bugün İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da gerçekleşecek. İlk 2 sıradaki takımların yoluna devam edeceği grupta lider Hapoel Holon üst turu garantilerken KSK'nin 5 maçta 2 galibiyeti, Brindisi'nin ise 3 galibiyeti bulunuyor.

5 SAYI FARKLA YENMESİ LAZIM

Yeşil-kırmızılı ekip, İtalya'daki ilk maçta 4 sayı farkla 83-79 mağlup olduğu rakibini rövanşta en az 5 sayı farkla yenmeyi hedefliyor. Kaf-Kaf, bunu başarırsa ikili averaj üstünlüğünü eline alıp adını finallere yazdıracak. Mağlubiyet veya 4 sayı farkın altındaki galibiyetlerde tur atlayan Brindisi olacak. KSK'de sakatlıkları bulunan M'Baye ve Kennedy'nin durumu maç saati netleşecek.

TARTISMA SÜRÜYOR

F.BAHÇE sınavına gençlerle çıkan Pınar KSK'nin kararının yankıları sürüyor. Brindisi maçı öncesi F.Bahçe maçı için erteleme talebine federasyondan olumlu yanıt alamayan KSK maça genç takım ağırlıklı çıkmış, salondan 117-59'luk yenilgiyle ayrılmıştı. Ekibin kararı sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar kararın sportif ruha aykırı olduğunu savunurken bazı taraftarlar da TBF'nin tavrını eleştirip yönetime destek verdi.