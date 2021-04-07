Kaf-Kaf tam kadro

3. Lig 3. Grup'ta yarın Play-Off yarışında en güçlü rakiplerinden İçel İdmanyurdu önünde önemli bir deplasman maçına çıkacak Karşıyaka'da as futbolcular ilk 11'e dönecek.

Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle son haftalarda kadrosunu altyapıdan henüz profesyonel bile yapılmayan gençlerle takviye edip maçlara çıkan KSK'de iyileştikten sonra Batman Petrol maçına yedek başlayan Anıl ve Özgür'ün İçel önünde ilk 11'de forma giymeleri bekleniyor. Yine cezası biten Fatih de yeniden ilk 11'e monte edilecek.

Bitime 5 maçın kaldığı ligde İçel deplasmanının ardından yine direkt rakiplerinden Şile Yıldızspor'u ağırlayacak Karşıyaka, 2'de 2 yapıp Play-Off iddiasını da sürdürmeyi istiyor.