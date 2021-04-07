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Haberler Karşıyaka Karsıyaka, sezonu galibiyetle tamamladı: 3-1

Karsıyaka, sezonu galibiyetle tamamladı: 3-1

Karsıyaka, sezonu galibiyetle tamamladı: 3-1

7.4.2021

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda erteleme maçında deplasmanda Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti, sezonu galibiyetle kapattı. İlk seti 25-22 kaybeden yeşil-kırmızılılar, çabuk toparlandı ve sonraki setleri 25-19, 25-22 ve 25-21 kazandı, Play-Off öncesi moral depoladı.
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