Karsıyaka, sezonu galibiyetle tamamladı: 3-1

TVF Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda erteleme maçında deplasmanda Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti, sezonu galibiyetle kapattı. İlk seti 25-22 kaybeden yeşil-kırmızılılar, çabuk toparlandı ve sonraki setleri 25-19, 25-22 ve 25-21 kazandı, Play-Off öncesi moral depoladı.

DİĞER