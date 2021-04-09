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İki yakada Play-Off heyecanı

İki yakada Play-Off heyecanı

9.4.2021

Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda ilk 4'te yer alarak Play-Off'a kalan KSK ve Göztepe, iki gruptan toplam 8 takım arasında oynanacak yarı final maçları öncesi geri sayıma geçti. Bursa'da 13-15 Nisan'da tek devreli lig usulüne göre üst üste 3 maça çıkacak İzmir temsilcileri, kendi gruplarında ilk 2 sırayı alarak son 4 takımın yer alacağı final grubuna kalmak için mücadele verecek. 1. Grup'ta yer alan Göztepe, 13 Nisan Salı günü Altınoluk, 14 Nisan'da Kalecik, 15 Nisan'da ise Nevşehir ile karşılaşacak.

FİNALLER 21-23 NİSAN'DA
2. Grup'taki KSK ise aynı tarihlerde art arda İstanbul BŞB, Adam Voleybol ve Bolu Bld'yle kozlarını paylaşacak. Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki takımın belirleneceği final maçları 21-23 Nisan'da oynanacak.

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