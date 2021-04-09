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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’nin gözü FIBA’da

’nin gözü FIBA’da

Pınar KSK’nin gözü FIBA’da

9.4.2021

PINAR Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale ev sahipliği yapacak ülke bugün belli olacak. Yeşil-kırmızılılar da finallere ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu. Türkiye'den Pınar Karşıyaka'nın 8'li final vizesi aldığı, TOFAŞ ve Türk Telekom'un veda ettiği organizasyonda 8'li finalde İzmir temsilcisinin yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg mücadele edecek.

NEREDE OLACAĞI BUGÜN BELLİ OLACAK

BU takımlardan birinin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonun nerede yapılacağı bugün netlik kazanacak. Kura çekiminin gelecek hafta organizasyonun yapılacağı kentte gerçekleşeceği 8'li finalde, çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

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