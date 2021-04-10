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Pınar Karşıyaka Galatasaray'a evinde yenildi

'nin 28. haftasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray, Pınar Karşıyaka'yı İzmir'de yendi. Pınar Karşıyaka'nın ilk 2 dakikalık bölümde 79-79 beraberliği yakaladığı son periyotta, son 3 dakikaya 86-84 Galatasaray üstünlüğüyle girildi. Sarı-kırmızılı ekip müsabakadan 94-92 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka Galatasaray'a evinde yenildi
AA

10.04.2021, 17:49

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 27, Henry 8, Kennedy 8, Nusret Yıldırım 1, Morgan 27, Metecan Birsen 12, Mahir Ağva 2, Semih Erden 7, Yunus Sonsırma

GALATASARAY: Crawford 18, Jackson 17, Göksenin Köksal 18, Motum 17, Marei 15, Eray Aydoğan 3, Jefferson 6, Yiğit Arslan

1. periyot: 25-16 Devre: 44-54 3. periyot: 73-76 5 faulle çıkan: 35.56 Jefferson (Galatasaray)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 94-92 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 6. dakikada 12-10 üstünlük kuran rakibi karşısında 12-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 9. dakika içinde farkı 10 sayıya çıkardı: 22-12. Ev sahibi ekip periyodu 25-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda Göksenin, Motum ve Jackson'ın basketleriyle 15-0'lık seriyle başlayan ve öne geçen Galatasaray, 13. dakikada aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 31-25. Pınar Karşıyaka'nın 33-33 beraberliği yakaladığı periyotta Galatasaray son bölümdeki etkili oyunuyla devreyi 10 sayı farkla 54-44 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Göksenin ve Jackson'ın basketleriyle 24. dakikada aradaki farkı 15 sayıya çıkaran (65-50) Galatasaray, rakibinin aradaki farkı azaltmasına engel olamasa da periyodu 3 sayı farkla 76-73 önde tamamladı.

Pınar Karşıyaka'nın ilk 2 dakikalık bölümde 79-79 beraberliği yakaladığı son periyotta, son 3 dakikaya 86-84 Galatasaray üstünlüğüyle girildi. Sarı-kırmızılı ekip müsabakadan 94-92 galip ayrıldı.

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