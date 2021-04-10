  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Pınar KSK Aslan önünde

önünde

Ligde son üç maçını kaybeden Kaf-Kaf bugün evinde 15.15’te G.Saray’ı ağırlıyor

Pınar KSK Aslan önünde

10.4.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Brindisi'yi yenerek adını 8'li Final'e yazdıran Pınar Karşıyaka, bugün üst üste 3 mağlubiyetle ikinci sıradaki yerini kaybettiği ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı yeni bir çıkış yakalama hedefiyle konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Ligde yakaladığı 16 maçta 15 galibiyetlik seriyle aylarca lider Anadolu Efes'in arkasında ikinci sırada yer alan Kaf-Kaf, son 3 maçını kaybederek 27 haftada 20 galibiyetle üçüncülüğe geriledi. Bu sezon 27 maçta 9 galibiyetle alt sıralardan kurtulamayan Galatasaray ise bitime 3 hafta kala halen ligde kalmayı garantileyemedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar KSK Aslan önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.