Karşıyaka’nın kozu iç saha

3. Lig 3. Grup'ta bitime 4 maç kala Play-Off hattının 6 puan gerisinde kalarak şansını mucizelere bırakan Karşıyaka, İstanbul temsilcisi Şile Yıldızspor'la yarın evinde oynayacağı "tamam ya da devam" niteliğindeki karşılaşma öncesi iç sahada son haftalardaki performansına güveniyor. Deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybederek yarışta havlu atma noktasına gelen KSK, iç sahada ise son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
CEZAYİR: ÖZLEM SONA ERECEK
YEŞİL-KIRMIZILI ekip sahasında son 4 karşılaşmada Yalovaspor'u 3-2, Çarşambaspor'u 2-1 yenerken, Çatalcaspor'la 3-3, Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi Karşıyaka'nın 37, Play-Off hattının tek basamak gerisindeki Şile'nin 42 puanı bulunuyor.
Teknik direktör İbrahim Cezayir, Play-Off'u sonuna kadar zorlayacaklarını belirterek, "Son üç maçta galibiyet elde edemedik. Bu kez Şile Yıldızspor'u yenerek hem galibiyet özlemine son vereceğiz, hem de yarışa devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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