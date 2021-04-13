Pınar Karşıyaka’nın gözü kura çekiminde

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sekizli Final'e adını yazdırarak THY EuroLeague'de Play-Off'a kalan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yla birlikte Avrupa'da yoluna devam eden 3 ekibimizden biri olan Pınar Karşıyaka, kura çekimini bekliyor. Karşıyaka'nın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Burgos, Tenerife ile Zaragoza, Rusya'dan Novgorod, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer alacağı finallerin kura çekimi 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Organizasyonda tek şehirde yapılacak 8'li Final'in ev sahipliğine Karşıyaka da talip oldu. FIBA, finallere ev sahipliği yapacak kulüpten organizasyon için 400 bin Euro talep ediyor.

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