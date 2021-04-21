Karşıyaka Altındağ virajında

Misli. com 3. Lig 3. Grup'ta 40 puanla 8. sırada yer alan Karşıyaka bugün 3 puan gerisinde olduğu Play- Off hattından kopmamak için Altındağspor deplasmanında ter dökecek. Çubuk İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak zorlu karşılaşmayı ise hakem Sercan Yılmaz yönetecek.

DOĞUKAN OYNAMAYACAK

Yeşil-kırmızılı İzmir ekibinde sakatlığı devam eden Doğukan İnci bugün forma giyemeyecek. Şile Yıldızspor maçında sakatlanarak maça devam edemeyen Mustafa Aşan ise takıma döndü. İzmir ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Ankara ekibi topladığı 34 puanla 13. basamakta yer alıyor. Son üç haftaya girilirken ilk 5'e kalmak isteyen Karşıyaka, Başkent deplasmanından kayıpsız dönüp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.