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Pınar Karşıyaka Rusya yolcusu

Yeşil-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 8’li finallerde çarşamba günü ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka Rusya yolcusu

3.5.2021

Pınar KSK, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li final müsabakaları için bugün Rusya'ya gidecek. Yeşil-kırmızılı ekip, çeyrek finalde 5 Mayıs Çarşamba günü Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşılaşacak. Kaf-Kaf, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda başlamış daha sonra Play-Off'ta I Grubu'nda Hapoel Holon, New Basket Brindisi ve Tofaş ile kozlarını paylaşmıştı. Grupta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden yeşil-kırmızılılar 9 puanla Hapoel Holon'un ardından ikinci sırada yer alarak final vizesi almıştı. Kaf-Kaf'ın ligde dün oynaması gereken Beşiktaş mücadelesi ertelenirken bu karşılaşma Avrupa maçının ardından gerçekleşecek. Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nde takım ve teknik heyette yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle 20 gün boyuncu maça çıkamamış ve ardından oynadığı ilk karşılaşmada OGM Ormanspor'u deplasmanda 101-61'lik skorla mağlup etmeyi de başarmıştı.

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