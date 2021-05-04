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'da 4 futbolcu serbest kalacak

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedefinin gerisinde tamamlayan 'da kadrodaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi bitecek.

Karşıyaka'da 4 futbolcu serbest kalacak

04.05.2021, 13:08

Yeşil-kırmızılılarda attığı 15 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek takımın en skoreri olan Hakan Kuş'un yanı sıra kaptan Mustafa Aşan ve sağ bek Anıl ile kaleci Mehmet serbest kalacak. Karşıyaka'da Teknik Direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesi de opsiyonlu olarak devam ediyor. 5 yıldır transfer yasaklısı olan kulüpte iç transferde önümüzdeki haftalarda adım atılması planlanıyor. Transfer yasağıyla ilgili tartışmaların sürdüğü Kaf-Kaf'ta geçen yıldan beri koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimli kongrenin tarihi ise henüz netleşmedi.

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