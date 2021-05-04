KSK’de Başkan patladı

3. Lig 3. Grup'ta üst lige çıkma hedefini ıskalayan Karşıyaka'da 5 yıldır kaldırılamayan transfer yasağıyla ilgili tartışmalar sürerken, Başkan Turgay Büyükkarcı sessizliğini bozdu. Son dönemde sıkça konuşulan transfer yasağının lafla kalkmayacağını belirten Büyükkarcı, "Yönetime geldiğimizden beri ne kadar borç ödediğimiz, FIFA ve FIBA dosyalarımızı nasıl kaldırdığımız, onların dışında da futbola konu olan borçları hala ödemeye devam ettiğimiz ortadadır. Benim verdiğim söz de ortadadır" dedi. Başkan Büyükkarcı, "Çorbada tuzu olmayanlar şimdi sofrada yer bulmaya çalışıyor. Her şeyin konuşulacak yeri vardır. Kimse kendini genel kurulun üzerinde görmesin. Futbolda sezonu istediğimiz yerde kapatmadık. Taraftarımızdan yoksun kaldık. İç dinamiklerimizde zarar gördük" diye konuştu.



TARAFTAR TOKEN KAZANDIRDI

KSK'NİN taraftar token projesinde kulüp 5 milyon 50 bin TL'lik gelirin sahibi oldu. KSK Token alan yatırımcılar ise yılbaşından beri kazancını 19'a katladı. KSK Token sayesinde kulübün kasasına giren 5 milyon 50 bin TL'den son FIFA dosyası olan eski futbolculardan Igor Duric'e olan borç da kapatıldı. Toplam 355 milyon adet üretilen tokenlerden ilk iki halka arzda 25 milyon adeti satılmıştı.



BASKETBOLDA HEDEF AVRUPA KUPASI

BASKETBOLDA sezon başında hedefledikleri yerde olduklarını belirten Turgay Büyükkarcı, "Sezon başı ligde ilk 3'ü, Avrupa'da son 8'i hedeflemiştik. Taraftarlarımızdan yoksun bir şekilde buraya geldik. Bundan sonra daha da ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi finalleri çok denk takımların mücadelesi şeklinde geçecek. En önemli hedeflerimizden biri Avrupa Kupasını müzemize getirmektir. Voleybol takımımız için emeği geçen şube başkanımız Serkan Ergüven, tüm yönetim kurulumuza, teknik ekibimize ve oyuncularımıza Play-Off için teşekkür ederiz" dedi.