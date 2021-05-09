Balkan Kupası’na katılacak Ege ekibi transferde dur durak bilmiyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aydın'ın Sultanları, Macar smaçör Greta Szakmary'nin ardından İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile de anlaşma sağladı.

KUPA KALDIRDI

Kadrosundaki isimlerden Hollandalı smaçör Maret Grothues ve Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile yollarını ayıran mavi-beyazlılar, imza şova devam ediyor. Macaristan Milli Takımı'nda da görev yapan 29 yaşındaki Greta Szakmary, 4 yıldır formasını giydiği Bundesliga ekibi SSC Palmberg Schwerin ile bu sezon Almanya Kupası'nı kaldırdı. Szakmary, daha önce Betonut NRK Nyiregyhaza, TEVAGödüllöi RC, Linamar-Bekescsabai RSE formalarını da giydi. 25 yaşındaki Nicoletti ise ülkesinde son olarak Banca Valsabbina Millenium Brescia takımında oynadı, Club İtalia, Imoco, Monza, Brescia, Fillottrano formalarını giydi. Mavi-beyazlılar, yeni sezon öncesinde iki yabancı oyuncu takviyesi daha yapacak.

KADROSUNU HAYATA DÖNDÜ OLUŞTURUYOR



7 oyuncusuyla vedalaşan Aydın BŞB, transfer döneminde 5 oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. İç transferde pasör Duygu Düzceler, smaçör Ezgi Bektaş, orta oyuncu Emine Arıcı'yla 1'er, oyun kururcu Aslıhan Kılıç ve libero Eylül Akarçeşme'yle de 2'şer yıllık anlaşan mavi-beyazlılar, dış transferde Anna Nicoletti ve Greta Szakmary'nin dışında Galatasaray HDI Sigorta'dan 34 yaşındaki ota oyuncu Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'ten 24 yaşındaki libero Melis Yılmaz, Çanakkale Belediyespor'dan 21 yaşındaki smaçör Merve Nur Öztürk'le kadrosunu güçlendirdi.

■ İHSAN KARATAŞ