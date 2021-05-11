Alkışlar Kaf-Kaf’a

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilerek tarihinde ikince kez Avrupa'da kupa kaldırma fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, şampiyonluğa ulaşamasa da adını finale yazdırarak gönülleri fethetti. Grup ve Play-Off aşamasını geçtikten sonra Rusya'daki organizasyonda çeyrek finalde Nymburk, yarı finalde Zaragoza'yı eleyerek finalist olan Kaf-Kaf, final maçında başa baş girdiği son anlarda üst üste hücumlardan boş dönünce ikinciliğe razı oldu. FIBA tarafından 5'inci kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde 2017'de final oynayan Banvit'ten sonra finale çıkan ikinci Türk takımı olan Karşıyaka, son saniyelerde bu kupayı kazanan ilk temsilcimiz olma şansını tepti.



TÜRKİYE'YE BÜYÜK HEYECAN YAŞATTI

KSK, bu sonuçla vitrininde eksik olan en büyük hedefi Avrupa kupası için hayalini erteledi. Avrupa'daki ikinci finalde de hayal kırıklığı yaşarken, Kaf-Kaf şampiyon olamasa da tüm Türkiye'ye final heyecanı yaşattı.



FİNAL SENDROMU

PINAR Karşıyaka, Avrupa'daki 1975'te başlayan 46 yıllık tarihinde ikinci kez finalde kupayı kaybetti. Kaf-Kaf, Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-13 sezonunda FIBA Eurochallenge'ta ev sahibi olduğu Final Four'da finalde Krasnye Krylya'ya 17 sayı farkla öne geçmesine rağmen, 1 sayıyla 77-76 mağlup olup kupaya ulaşamadı. Son iki sezondur Avrupa'da kupaya çok yaklaşan Karşıyaka, geçen sezon üst üste 13 galibiyetle en büyük favorisi olduğu Europe Cup, pandemi yüzünden iptal edilince şampiyonluğu kaçırmıştı.