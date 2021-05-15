Yine kazan Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında evinde oynadığı mücadelede Türk Telekom'u 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bugün Ankara'da rövanş maçına çıkacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki bu önemli randevu saat 16.00'da başlayacak. Play-Off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek. Yeşil-kırmızılılar seride durumu 2-0'a getirip rakibini elemesi halinde yarı finalde Fenerbahçe -Darüşşafaka Tekfen eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Türk Telekom'un seride durumu 1-1'e getirmesi durumunda üçüncü ve son maç İzmir'de oynanacak.



UFUK SARICA UMUT DOLU

Normal sezonda rakibine Başkent'te 81-61 yenilen Karşıyaka, İzmir'deki randevuyu 80-69 kazanmıştı. KSK Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz." dedi.

Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final müsabakalarıyla son 9 günde 5 maç oynadıklarını hatırlatarak, insanüstü mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Türk Telekom'u yenip yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz" dedi. Darüşşafaka Tekfen- Fenerbahçe mücadelesi ise saat 18.15'te başlayacak. F.Bahçe Beko, seride 1-0 önde.