KAF-KAF salladı ancak yıkamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyon olduğu 2014- 2015 sezonundan 6 yıl sonra yine Sarıca'yla Play-Off'ta yarı finale kalan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu salladı ama yıkamadı. Çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1'le geçtikten sonra serinin İstanbul'daki ilk maçını 83-79 kaybeden Kaf-Kaf, rövanşı 80-71 alıp İzmir'e saha avantajını eline geçirerek gelmesine rağmen evindeki 2 karşılaşmada da kıl payıyla teslim oldu.

EVİNDE İKİ KEZ YIKILDI

EV sahibi olduğu maçlarda rakibine Pazartesi günü 67-62 yenilerek 2-1 geriye düşen Pınar Karşıyaka, dün de son periyottaki çabasına rağmen salondan 78-76 mağlup ayrılıp havlu attı. Bu sezonu uzun süre ligi Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada götüren, ardından Play-Off'a rakibinin gerisinde üçüncü basamakta giren yeşil-kırmızılı ekip, 6 yıl sonra yeniden finale çıkma hedefini ıskaladı. Kaf-Kaf sezonu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik, Süper Lig'de yarı finalle kapattı.

BÜYÜKKARCI'DAN ALKIŞ

PINAR Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı takımı kutladı. Bu sezon hem Avrupa'da hem ligde önemli bir performans ortaya koyduklarını belirten Büyükkarcı, "22 günde 11 maç yaparak inanılmaz bir seriye imza attık. Sakatlıklar, eksikler, seyahatler bizi zorlasa da son topa kadar mücadelemizi sürdürdük. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık, ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off yarı finaline yükselip sezonu 3'üncü sırada tamamladık. Avrupa ve Türkiye'de söz sahibi olduğumuz gösterip adımızdan başarılarla söz ettirdik. Sponsorumuz Yaşar Holding başta olmak üzere Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, genel menajerimiz Selim Çınar'a, basketbolcularımıza, tüm kulüp çalışanlarımıza ve yüreğinin sürekli bizimle attığını bildiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.