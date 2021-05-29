Stat seferberliği

İzmir'den Göztepe'nin ardından Altay'ın da Süper Lig'e çıkması kentte bayram havası estirirken çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu süreçte Altay ve diğer kulüplerle ilgili yaptığı çalışmalarla dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Altay'ın maçlarını yapacağı inşaat halindeki Alsancak Stadı'nın yeni sezona yetişmesi için devreye girdi. Hamza Dağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüştü. Bakanlık yetkililerinin de stadın müteahhitleriyle görüştüğü ve işin hızlandırılması konusunda talimat verdiği öğrenildi. Stadın Ekim-Kasım aylarına yetiştirilmesi planlanıyor.

"TAKIMLARIMIZ YALNIZ KALMAYACAK"

İzmir'in spor açısından çok verimli bir yılı geride bıraktığına dikkat çeken Dağ, "İki İzmir takımının final oynaması hepimizi sevindirdi. Hem Altay yöneticileri hem Altınordu yöneticileri ve futbolcularına İzmirliler olarak teşekkür ediyoruz. Takımlarımız yalnız kalmayacak" dedi.



KARŞIYAKA İÇİN DE SÜREÇ ÇOK OLUMLU

KARŞIYAKA Stadı'nın İzmir'de son dönemde temeli atılan ilk stat olduğunu belirten Hamza Dağ, "O da 2013'ten bu yana takip ettiğimiz bir iş. Engelleyenler de belli. Yeni belediye başkanları ortak nokta bulmak istiyorlar. Bunun için bakanlık, belediyeler ve kulüplerle birlikte 4'lü bir sacayağında olumlu bir süreç yürütüyoruz" dedi.



4 İZMİR TAKIMI DA ÇIKMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Göztepe ve Altay'ın ardından Karşıyaka, Altınordu, İzmirspor ve Bucaspor'ın da Süper Lig'e çıkmasının en büyük arzuları olduğunu ifade etti. Dağ, "Bu yıl ayrıca Pınar Karşıyaka basketbol takımızı da büyük başarılar kazandı. Avrupa ikincisi oldu. Bu da büyük memnuniyet verici. Spor açısından İzmir için başarılarla geçen bir yıl oldu. Bunda futbolcuların, sporcuların, basketbolcuların ve yöneticilerin katkısı var. Ayrıca siyasetçilerin de katkısı var. Bunda iktidarımızın, partimizin de katkısı çok büyük. Bunda da hasbelkader bizim de katkımız olduysa şahsen bundan büyük memnuniyet ve mutluluk duyarım. Önümüzdeki yıl da desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ