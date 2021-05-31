Anlamaya çalısıyorum

Karşıyaka'da 3.5 yıldır başkanlık görevini sürdüren Turgay Büyükkarcı, Haziran ayında yapmayı planladıkları genel kurul öncesi yoğun günler yaşadıklarını belirtti. Daha güçlü bir yönetim oluşturmak için liste hazırlıkları içinde olduğunu belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, önceliğinin ise tüm camianın yoğunlaştı ve çalışma içinde olduğu şirketleşme modeli olduğunu belirtti. İlerleyen yıllarda anonim şirket yapısının kulüpler için zorunlu tutulacağının da altını çizen Büyükkarcı, "Kulübümüzün menfaatine oluşacak her türlü yapı ve organizasyonun içinde olmak ve desteklemekten onur duyarım. Kulübümüzün geleceği için elimden geleni yaptım ve yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yeni bir model üzerinde çalışıldığının altını çizen yeşil-kırmızılı kulübün Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Yeni bir şirketleşme yapısıyla ilgili çalışmalar var. Bende neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili çok değerli büyüklerimiz ve isimler çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılarla neyin ne olduğunu daha iyi kavrayacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Öte yandan taraftarlar, sosyal medyada anketler düzenleyip yeşil-kırmızılılardan şirketleşmeyle ilgili yanıtları topluyor. Kulübün birçok eski başkanı ve yöneticisinin yer aldığı şirket projesinin detayları önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıyla belli olacak. Karşıyakalılar, şirket projesi gerçekleşirse hisse satışından elde edilecek kaynakla beş yıldır süren transfer yasağını kaldırmayı planlıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ