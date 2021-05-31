  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka camiasının acı günü

camiasının acı günü

eski yöneticilerinden Ferruh Ergezen 69 yaşında hayatını kaybetti. Yeşil-kırmızılı kulüp, Ergezen için baş sağlığı mesaj yayınladı.

Karşıyaka camiasının acı günü
İHA

31.05.2021, 13:23

Karşıyaka Spor Kulübünde 1989-1992 yılları arasında 4 dönem yöneticilik yapan, futbol şube sorumlusu ve divan yönetme kurulu üyeliğinde bulunan Ferruh Ergezen hayatını kaybetti. Ergezen'in vefatı üzerine Karşıyaka Spor Kulübü de bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Yeşil-kırmızılı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ferruh Ergezen'i vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Ergezen'e Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz."
Ferruh Ergezen'in cenazesi, bugün saat 15.00'de Soğukkuyu Kabristan Camisi'nden kaldırılarak Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka camiasının acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.