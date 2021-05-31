Karşıyaka camiasının acı günü

Vefat ve Başsağlığı | Ferruh Ergezenhttps://t.co/0YuTyAQyi7 pic.twitter.com/bE6ib6LmLG — Karşıyaka Spor Kulübü (@KSKorgtr) May 31, 2021

Karşıyaka Spor Kulübünde 1989-1992 yılları arasında 4 dönem yöneticilik yapan, futbol şube sorumlusu ve divan yönetme kurulu üyeliğinde bulunan Ferruh Ergezen hayatını kaybetti. Ergezen'in vefatı üzerine Karşıyaka Spor Kulübü de bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Yeşil-kırmızılı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ferruh Ergezen'i vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Ergezen'e Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz."Ferruh Ergezen'in cenazesi, bugün saat 15.00'de Soğukkuyu Kabristan Camisi'nden kaldırılarak Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.