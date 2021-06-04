KSK’de yönetim harekete geçecek

MİSLİ.COM Üçüncü Lig'de kadrosundaki 26 futbolcudan yalnız 4'ünün sözleşmesi biten Karşıyaka'da yönetim, bu isimlerle masaya oturmaya hazırlanıyor. Şirketleşme çalışmalarını sürdüren ve kongre tarihini 26-27 Haziran olarak belirlemeye çalışan KSK'de yönetim, ilk önce teknik direktör sorununu çözecek. İbrahim Cezayir ile yollarını ayıran yönetim, Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas'ın yardımcılığını yapan Ender Alkan ile yeniden görüşecek. Yeşil-kırmızılılar, ardından sözleşmeleri sona eren takımın önemli isimleri Hakan Kuş, Mustafa Aşan, Anıl ve kaleci Mehmet'le de pazarlığa girişecek.