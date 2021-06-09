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Haberler Karşıyaka KSK’de gündem şirketleşme

KSK’de gündem şirketleşme

Kaf-Kaf’ta, eski Adalet Bakanı Denizkurdu, Başkan Büyükkarcı ve eski başkan Karace’nin yarın yapacağı basın toplantısı bekleniyor

KSK’de gündem şirketleşme

9.6.2021

KONGRE sürecine odaklanıp, kulübün eski yöneticileri ve toplam 350'nin üzerinde camia üyesinin geliştirdiği futbol şubesini geniş çaplı konsorsiyumla şirketleştirme çalışmalarını heyecanla bekleyen Karşıyaka'da gözler yarın yapılacak basın toplantısına çevrildi.

Yeşil-kırmızılılarda Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Başkan Turgay Büyükkarcı ve projenin öncüsü eski başkanlardan Cenk Karace, perşembe günü kulüpte birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Toptantıda şirketleştirme gündemiyle ilgili taraftar ve camianın kafalarındaki tüm sorulara yanıt verilip proje tanıtılacak. Şirket projesinin startı ise 15 Haziran Salı akşamı düzenlenecek organizasyonla verilecek.

CAMİAYA PROJE TANITILACAK
KARŞIYAKA'DA ilk etapta haziran ayı içinde yapılması beklenip ardından yönetimin temmuz ayına ertelediği, henüz net tarihi belli olmayan olağan kongre öncesi 3.5 yıldır başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı yeniden liste hazırlarken, henüz başka aday çıkmadı.

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