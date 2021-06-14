Başkan patladı

KSK'de 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurul öncesi, kulüpten 15 milyon TL alacaklı olup, alacağına karşılık temlik koyduğu iddia edilen başkan Turgay Büyükkarcı patladı. Yeşil-kırmızılı kulüpte 20 Ocak 2018'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Büyükkarcı, her zaman hesap vermeye hazır olduklarını belirtti. Büyükkarcı, "Benim verdiğim parayla ilgili olarak herkes gelsin kök hesaplara kadar incelesin. İlk göreve geldiğimiz zaman Gökhan Şensan ve arkadaşları yönetimden ayrılırken benim 4 milyon 700 bin TL alacağım vardı. Aradan 2 sene geçti, pandemi var. Futbolun hiçbir geliri yok. Hodri meydan!" diye konuştu.

İBRA PAZARLIĞINA GİRMEM

İbra edilmek için temlikleriyle ilgili pazarlık içinde olduğu iddialarına sert çıkan Büyükkarcı, "Konuşulan, 'Ben temliğimi indireyim siz beni ibra edin' Bunlar ahlaksızca teklifler. Divana hesapları verdik, onları bile 2-3 kişi arayıp, hesaplar saklanıyor denmiş. Hatalı olduğum ispatlansın o kadar rakamı ben kulübe bağışlarım. Hepimizin ailesi ve iş hayatı var. Kişilerin onuruyla ve haysiyetiyle bu kadar kolay oynanmamalı" dedi.



SEÇİMDEN KORKAN BASKAN OLMASIN

Genel kurul öncesi yeniden aday olacağını açıklayan, başka listelerin de çıkmasının gayet doğal olduğunu belirten başkan Büyükkarcı, "Adaylar çıkabilir. Bu herkesin demokratik hakkı. Yarıştan korkan adam zaten başkan olmasın. Karşıyaka'nın adına yakışan bir genel kurul olsun. Kendi marka değerimize artık zarar vermeyelim. Ne kulübün iddiacılığı, ne şikeciliği, ne de başkan para vermeden vermiş gibi gösterdiği kaldı. Bu kulübe biraz saygı göstermek lazım. Herkes sevebilir ama saygıda eksikliğimiz var" ifadelerini kullandı.