Karşıyaka'nın acil borcu 19 milyon TL

YENİ sezon öncesi 3-4 Temmuz tarihlerindeki olağan genel kurul ve futbol şubesini şirketleştirme çalışmalarına odaklanan Karşıyaka'nın, 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırabilmek için ödemesi gereken paranın yaklaşık 19 milyon TL olduğu öğrenildi. Kadrosunu TFF 1. Lig'den düştüğü 2016 yılından beri hiç takviye edemeyip altyapısından çıkan oyunculardan oluşturduğu takımla 3. Lig'de yer alan Kaf-Kaf'ın 96 eski futbolcu, teknik direktör, antrenör ve çalışana Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş borcu bulunuyor. Yeniden aday olan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın eski oyuncularla görüşme halinde olduğu öğrenildi. Eski başkanlardan Cenk Karace öncülüğündeki Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kuruluşu 5 Temmuz'da tamamlanacak.

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