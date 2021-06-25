Karşıyaka'dan dev hamle

BEŞ sezondur transfer yasağı olan ve üç yıldır Üçüncü Ligde yer alan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı yönetimi önemli bir hamle yapmak için kolları sıvadı. 19 milyon TL transfer yasağı borcu olan Kaf-Kaf'ta yönetimin, yüzde 50 oranında alacaklıyla el sıkıştığı öğrenildi. Alacaklıların büyük bir bölümünün yarı yarıya indirim yaparak dosyalarının kapatılacağı bir kısmının ise alacağının dörtte birine muvafakatname vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Eski alacaklılara yapılan ödemelerde kulübün federasyondan borcundan düşecek.

KSK'DE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Büyükkarcı yönetimi geçtiğimiz yıllarda da transfer yasağını açmaya çalışmış ancak eski başkanlardan Mutlu Altuğ döneminde görev yapan teknik adam Halim Okta ve ekibi muvafakatname vermediğinden dolayı transfer tahtasını açamamıştı. Karşıyaka'da yasağı kaldırmak için alacaklı isimler ve avukatlarıyla kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve KSK Genel Sekreteri Mehmet Yaya bizzat yürütüyor. Transfer yasağını kaldırmak için planlanan kombine kampanyası için taraftarların yanı sıra belediyeler, Yaşar Holding ve iş dünyasınında katkı vermesi bekleniyor.

ATATÜRK'ÜN ZİYARETİ GURURLA KUTLANDI

ATATÜRK'ÜN, KSK'ye ikinci kez ziyaret ederek, Kurtuluş Savaşı sonrasında oluşturduğu kadrosuyla yabancı rakiplerini yenerek namağlup İzmir şampiyonu olması üzerine, kulübün armasında ay-yıldız taşımasını istediği 24 Haziran 1926'nın 95. yıl dönümü, büyük coşkuyla kutlandı. Törende KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve çok sayıda taraftar katıldı. KSK Başkanı Büyükkarcı, "Bu kulübün başkanlığını onurla ve gururla sürdürüyorum ve ömür boyu da hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü ay-yıldız var göğsümüzde, çünkü Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye konuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ