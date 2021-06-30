KSK’de söz Büyükkarcı’da

Karşıyaka Spor Kulübü'nün 4 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı öncesi bugün gözler başkan Turgay Büyükkarcı'da olacak. Korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen genel kurul öncesinde, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığı'na yeniden adaylığını açıklayan Büyükkarcı, medya mensuplarıyla bir araya gelerek, gelecek planlarını anlatacak, merak edilen soruları yanıtlayacak.

Mövenpick Otel'de gerçekleşecek başkan Turgay Büyükkarcı'nın konuşması 10.45'te başlayacak 11.30'da bitecek. 11.30'da ise soru-cevap kısmına geçilecek. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın, yaklaşan olağan kongre öncesi özellikle 5 yıldır süre gelen transfer yasağını kaldırabilmek için başlattığı çalışmalar ve uzun bir süredir gündemi meşgul etmesine rağmen rafa kaldırılan şirketleşme projesi ile ilgili görüşlerinin sorulması bekleniyor. Karşıyaka'nın, 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırabilmek için ödemesi gereken paranın yaklaşık 19 milyon TL olduğu biliniyor.

KONGRE ÖNCESİ AİDAT UYARISI VAR

KARŞIYAKA'DA yönetim üyelere aidat uyarısında bulundu. Kulüp tüzüğü gereği kongre günü toplantının yapılacağı salonda aidat tahsilatı yapılmayacağını belirten yeşil-kırmızılılar, genel kurula katılabilmek için üyelerin kayıt tarihlerinden itibaren 3 takvim yılını doldurmaları gerektiğini hatırlattı. Genel kurulda oy kullanacak üyelerin, 2020 yılı sonuna kadar olan aidat borçlarını en geç 2 Temmuz Cuma günü saat 17.00'a kadar Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki kulüp merkezine yatırmaları istendi. Karşıyakalılar, sosyal medyada aidatların yalnızca kulüpte elden ödenmesine tepki gösterip banka hesabı yoluyla tahsilatların da kabul edilmesini istedi.