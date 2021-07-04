KSK seçime hazır

Karşıyaka'da bugün gerçekleşecek seçimli genel kurul öncesi dün iki başkan adayı Turgay Büyükkarcı ve Emre Sarıgedik Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda listelerini açıkladı ve projelerini anlattı. Mevcut yönetimin idari ve mali acıdan ibrası üyelerin oylarına sunulurken KSK'nin genel kurulunda kulübün toplam borcu 31 Mayıs 2021 itibariyle 96 milyon 679 bin 638 TL olarak açıklandı. Borcun 38 milyon 469 bin TL'lik kısmı vergi, 18 milyon 950 TL'si SGK borcu olarak belirtildi. Yaşar Holding'ten yeni sezon için avansın 6 milyon 284 bin TL olduğu, bu avans ve borç faizleri düşüldüğünde yönetimin tüzükte yazan yıllık yüzde 3 borçlanma yetkisine takılmadığı vurgulandı. Ve oylamanın ardından Turgay Büyükkarcı yönetimi ibra edildi. Büyükkarcı yönetimini sadece diğer başkan adayı Emre Sarıgedik ve yönetim kurulu ibra etmedi.

PLANLARINI AÇIKLADILAR

Görev süresi boyuncu yaptıklarını anlatan Turgay Büyükkarcı ise transfer yasağını mutlaka kaldıracaklarının altını çizdi ve "Transfer yasağını kaldırabilmek için yüzde 80'i geçtik. Transfer yasağını tamamen değil dönemsel kaldıracağız. İyi bir teknik direktörle anlaşıp bu ligden mutlaka kurtulacağız" dedi. Diğer başkan adayı Emre Sarıgedik ise, "Biz şirketleşme projesini hayata geçirip transfer yasağını kaldıracağız. Hain değiliz. Sağduyulu Karşıyakalıların bizlere destek vermesini bekliyorum" dedi. Bugün saat 10.00'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda başlayacak oylama saat 15.00'te bitecek ve yeni başkan seçilecek.

CENK KARACE'DEN ŞİRKETLEŞME YORUMU

KONGRENİN ilk gününde konuşan Karşıyaka'nın eski başkanlardan Cenk Karace, şirketleşme projesiyle ilgili bir konuşma yaptı. Karace, "Şirketleşme projesini kongre üyeleriyle tek tek görüştüm. Futbol Federasyonu bunu 2024'te zorunlu koşuyor. Şirket kuruldu ve büyük destek gördü ama eleştiri aldık. Ağır hakaretler duyduk. Şirket tam kurulmuşken ve amacına yakın çalışacakken, daha genel kurula bile sunulmamışken tepkiler üzerine birçok arkadaşımın hevesine darbe vuruldu. İlerde ne olur ne biter ama şimdi bu proje gündemde yok" dedi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ