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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka, 'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ı transfer etti
AA

05.07.2021, 23:00 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 23:00

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'la yolları ayrılan Berkan Durmaz'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet Berkan Durmaz'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

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