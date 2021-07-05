ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'la yolları ayrılan Berkan Durmaz'la anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet Berkan Durmaz'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
05.07.2021, 23:00 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 23:00
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'la yolları ayrılan Berkan Durmaz'la anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet Berkan Durmaz'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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