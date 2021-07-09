Karşıyaka gaza bastı

Üçüncü Lig'de mücadele eden KSK'de yönetim transfer yasağını kaldırmak için gaza bastı. Yeşil-kırmızılılar, geçmiş dönemlerde forma giyen kaleci Necati Yılmaz dosyasını kapattı. Kaf-Kaf'ta yıldızı parlayan kalecinin büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği bildirildi, 2010-2012 yıllarından kalan alacaklarından yüzde 60'a kadar indirim yaparak yönetimle el sıkıştı. Formasını gururla giydiği Karşıyaka için elinden gelen fedakarlığı yaptığını belirten Necati Yılmaz, "Yıllar sonra kulüpten bir başkan benimle oturup alacaklarım hakkında konuştu. Bu bile beni çok mutlu etti. Kulübümüzü ayağa kaldırmak için ben de üzerime düşen her şeyi yaptığıma inanıyorum.

ALKIŞI HAK ETTİ

Yetiştiğim ekmeğini yediğim armanın en kısa sürede şahlanmasını canı gönülden istiyorum" dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Kulübümüze önemli hizmetler veren Necati ile anlaştık ve dosyasını kapattık. Necati alkışı hak edecek bir fedakarlık yaptı. El sıkıştığımız 4-5 isim daha var. Dönemsel olarak transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni teknik direktörümüzle de en kısa sürede anlaşacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan yönetim, transfer yasağını kaldırmak için alacaklılara yüzde 25'ini ödeyerek muhafakatname imza alıyor ya da yüzde 50 indirim yapanların dosyasını tamamen kapatıyor. Kalan dosyalarla ilgili yönetim pazarlıklarını sürdürüyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ