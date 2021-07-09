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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’de Kennedy gitti

’de Kennedy gitti

Yeşil-kırmızılı ekipte, 2 farklı dönemde toplam 3 sezon forma giyen ABD’li ile yolları ayırdı

Pınar KSK’de Kennedy gitti

9.7.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'nden uzun forvet Burak Can Yıldızlı, Tofaş'tan uzun forvet Berkan Durmaz ve Beşiktaş'tan şutör guard James Blackmon'u alan Pınar Karşıyaka, DJ Kennedy'le yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Yeşil kırmızılı İzmir ekibi, 2 farklı dönemde 3 sezon yeşilkırmızılı formayı giyen Amerikalı forvete teşekkür mesajı yayınladı. Geçen sezonki kadrosundan Metecan Birsen'in Fenerbahçe, Onuralp Bitim'in Bursaspor, Raymar Morgan'ın ise Asvel'e transfer olduğu Karşıyaka'nın DJ Kennedy'nin yanı sıra ilk etapta Sek Henry, Nusret Yıldırım ve geçen sezon Darüşşafaka'ya kiralanan Görkem Doğan'la da yollarını ayırması bekleniyor.
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