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Haberler Karşıyaka KSK hız kesmiyor

KSK hız kesmiyor

Transfer yasağını kaldırma çalışmalarına devam eden Kaf-Kaf’ta yönetim alacaklı 7 isimle anlaşma sağladı, dosyaları eritiyor

KSK hız kesmiyor

12.7.2021

Teknik adam olarak Erman Güraçar ile prensip anlaşmasına varan Karşıyaka'da yönetim, transfer yasağına neden olan 7 dosyayı daha kapattı. Yeşil-kırmızılı kulübün 5 yıldır süre gelen yasağı kaldırmak için sona yaklaştığı öğrenildi. Borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanından muvafakatname alarak transfer yasağını açmak isteyen Kaf-Kaf, eski futbolcuları Can Erdem, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür, Erhan Şentürk, Özkan Karabulut ve Engin Aktürk'le de anlaşmaya vardı. Karşıyaka'nın 6 eski futbolcusu, alacaklarının yüzde 25'inin ödenmesi koşuluyla yönetime tek dönemliğine transferi açmak için muvafakatname vermeyi kabul etti.

DOSYALAR BİRER BİRER KAPANIYOR
Geçmiş yıllarda antrenör olarak görev yapan bir teknik adamla da yüzde 50 indirim yaptığı için dosyası tamamen kapatıldı. Yeşil-kırmızılılar daha önce Necati Ateş, Necati Yılmaz, Hasan Çelik, Mehmet Eren Boyraz, Aykut Kıratlı, Onur Okan, Mehmet Yiğit ve Rıdvan Şimşek gibi isimlerden muvafakatname almıştı.

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