Alkışlar Yelkenbiçer ailesine

KARŞIYAKA'DA transfer yasağını kaldırmak için yönetim çalışlarını tüm hızıyla sürdürürken, Yelkenbiçer ailesinden alkışı hak eden önemli bir destek geldi. Camianın ileri gelen ailelerinden olan Yelkenbiçer ailesi, eski oyuncu Ersin Aydın dosyasını kapatarak yasağın kalkması konusunda taşın altına elini koydu. Yeşil-kırmızılı kulüpte 2015-2016 sezonunda yarım sezon oynayan file bekçisi Ersin Aydın, 9 karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 13 gol görmüştü. Uzun yıllar Karşıyaka'da yöneticilik yapan Tayfun Yelkenbiçer, "Biz aile olarak yasağı kaldırma konusunda elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Kulübümüz için her zaman destek olmaya hazırız. Camianın da yasağı kaldırma konusunda sorumluluk alması gerekiyor. Herkes gücü doğrultusunda sorumluluk almalı. Tek gerçek başka Kaf Sin Kaf. Başka Karşıyaka yok" şeklinde konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ