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Haberler Karşıyaka KSK sorun çözüyor

KSK sorun çözüyor

Transferin önünü açmak isteyen Karşıyaka’da yönetim, eski file bekçisi Özkan Karabulut ve antrenör İsmet Erdeğer’le de anlaştı.

KSK sorun çözüyor

19.7.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka'da yönetim dış transferin önünü açmak için çalışmalarını sürdürüyor. KSK, tahtayı kaldırmak için iki isimle daha anlaştı. 2015-16 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen ve hiç forma giymeyen kaleci Özkan Karabulut, alacaklarının yüzde 25'i karşılığında muvafakatname imzasını vermeyi kabul etti. Geçmiş yıllarda yeşil-kırmızılı kulüpte kaleci antrenörlüğü yapan Murat İsmet Erdeğer de alacaklarının yüzde 50'sinde indirim yaparak yönetimle el sıkıştı.

12 DOSYAYI ÇÖZDÜLER
Transfer yasağını kaldırmak için federasyonda bulunan 96 dosyanın büyük bir bölümüyle el sıkışıldı. Bir çok kişinin, alacaklarının tamamının ödenmesini talep ettiği öğrenildi. Rıdvan Şimşek, Onur Okan, Abdülhamit Yıldız ve Mahmut Temür muvafakatname imzası verirken, Mehmet Yiğit, Mehmet Eren, Aykut Kıratlı, Necati Ateş, Necati Yılmaz ve Hasan Çelik, Onur Türk ve Ersin Aydın dosyaları kapandı.

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