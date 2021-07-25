KSK’de seferberlik

Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için seferberlik başlatıldı. Yönetimin dışında, Yelkenbiçer ailesi, Mustafa Özçakar ve 80ler Grubu birer eski futbolcu dosyasını kapatmıştı. Yeşil-kırmızılı camiada KSKList grubu da taşın altına eline koydu. Transfer yasağına neden olan dosyaları kapatmak için harekete geçti. Beş sene sonra takviye yapmayı planlayan Kaf-Kaf'da KSKList'in bir dosyayı kapatma meblasına ulaştığı, ikinci bir dosyayı kapatmak içinde kaynak arayışlarına başladığı bildirildi. KSKList'in yarın iki eski futbolcunun alacakları ödenmesi için parayı kulübe teslim edeceği öğrenildi KSKList sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Zincirleri kırıyoruz.

CAMİADAN DESTEK BEKLENİYOR

Transfer yasağını kaldırmak için yürütülen kampanyaya KSKList olarak tüm gücümüzle destek veriyoruz. Eski bir oyuncumuza ait transfer yasağının kaldırılacak rakama ulaştık. Şimdi 2. oyuncu için kampanyamıza devam ediyoruz. Haydi Karşıyaka!" ifadelerine yer verdi. Caima içinden destek gelmesi bekleniyor.

KARSIYAKA, BOLU'YA KAMPA GİDECEK

KSK, 4-14 Ağustos tarihleri arasında Bolu Abant'ta ilk etap kampına girecek. Kampta 1 veya 2 hazırlık maçı da oynayacak Kaf-Kaf, ikinci etap kampını ise Afyonkarahisar'da yapmayı planlıyor. Sözleşmesi biten ve bedelli askerlik görevini tamamlayan Anıl ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacak.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ