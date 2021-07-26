KSK’de yoğun mesai

YENİ sezon öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırarak 3. Lig'den kurtulmayı hedefleyen Karşıyaka, bayram tatili sonrasında alacaklılarla görüşmeye tekrar başlayacak. Şimdiye kadar 96 isimden eski futbolcular Necati Ateş, Necati Yılmaz, Abdülhamit Yıldız, Mahmut Temür, Erhan Şentürk, Özkan Karabulut, Engin Aktürk, Aykut Kıratlı, Mehmet Eren Boyraz, Mehmet Yiğit, Rıdvan Şimşek, Onur Alkan ve Ersin Aydın'la paralarının yüzde 25'ini ödeyip tek dönemlik muvafakatname alma veya alacaklarının yüzde 50'si karşılığında dosyayı tamamen kapatma konusunda anlaşan Kaf- Kaf, bu hafta yeniden gaza basacak.

SORUN ÇIKARAN İSİMLER VAR

KAF-KAF, 4 Eylül'de başlayacak lige kadar yasağı kaldırıp kadrosuna takviye yapmak istiyor. KSK'nin yaklaşık 15 ismin muvafakatname vermeye veya alacağının yüzde 50'si karşılığında dosyayı kapatmaya yanaşmadığı, paralarının tamamını istedikleri öğrenildi.



KAF-KAF'IN ESKİ KALECİSİ SAKIZLIOGLU VEFAT ETTİ

KARŞIYAKA'NIN 1960'lı yıllarda uzun bir süre kalesini koruyan Erdinç Sakızlıoğlu geçtiğimiz gün 82 yaşında vefat etti. Sakızlıoğlu'nun naaşı dün Zübeyde Hanım Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Karşıyaka Spor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "1960'lı yıllarda futbol takımımızın kaleciliğini yapan, milli oyuncularımızdan "Taşkafa" lakaplı Erdinç Sakızlıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Erdinç Sakızlıoğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.