Alkışlar teknik adamlara

Beş yıl sonra takıma takviye yapmak için, "Transfer yasağında zincirleri kırıyoruz" adını verdiği üç sezonluk kombine bilet kampanyasına anlamlı destek geldi. Pınar Karşıyaka'nın baş antrenörü Ufuk Sarıcı ile Kaf-Kaf'ın futbol takımının teknik patronu Cüneyt Biçer 10'ar adet kombine bilet alarak kampanya katkı sağladı.

ESKİLER DESTEK VERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve başantrenörümüz Ufuk Sarıca, düzenlemiş olduğumuz futbol kombine kampanyasına 10'ar adet kombine alarak destekte bulundular. Zincirleri kırıyoruz" açıklaması yapıldı. İzmir ekibinin uzun bir aradan sonra, transfer tahtasını kaldırıp takıma takviye yapması için düzenlenen kombine bilet kampanyasına yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen oyuncular da destek vermişti. Rıdvan Şimşek, Ali Say, Orhan Ovacıklı ve Kerem Can Akyüz gibi isimler üç sezonluk kombinelerden satın aldı. Yeşil kırmızılı Futbol takımının üç sezon ve Türkiye Kupası maçlarının kapsayan kombine biletler bin TL ücret karşılığında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve Karşıyaka Çarşı ile Bostanlı KSK Store mağazalarında satılıyor.



ANIL İLE ANLAŞILMADI

TFF 3. Lig kulüplerinden Karşıyaka, sözleşmesi biten savunma oyuncusu Anıl Çıracı ile yeni sezon öncesi anlaşma sağlamadı. Yeşil-kırmızılılar, mukavelesi sona eren 27 yaşındaki futbolcuya teknik heyetin raporuyla yeni kontrat önermedi. İzmir kulübünün altyapısında yetişip 2014-2015 sezonundan beri A takımda forma giyen Anıl, geçen sezon 14'ü ilk 11'de 18 maça çıktı. Sol ve sağ bekte görev yapabilen Anıl Çıracı, Karşıyaka formasıyla sahaya çıktığı 134 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 golün hazırlayıcısı oldu. Deneyimli oyuncu, Karşıyaka dışında Darıca Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymişti.



BOLU KAMPI İPTAL

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'nın 4-14 Ağustos tarihleri arasında yapmayı planladığı Bolu Abant kampı iptal edildi. Kurmayların, korona virüse yakalanmamak ve sağlıklı bir şekilde yeni sezona hazırlanmak için böyle bir karar aldığı öğrenildi. Kaf-Kaf, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kendisin izole ederek çalışmalarını sürdürecek. Tesislere giriş ve çıkışların asgari duruma getirileceği öğrenildi. Karşıyaka, İzmir ve çevre iller de olan kulüplerle hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ