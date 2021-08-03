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Haberler Karşıyaka Burhaniye’de Körfez Gelişim bombaladı

Burhaniye’de Körfez Gelişim bombaladı

Burhaniye’de Körfez Gelişim bombaladı

3.8.2021

Burhaniye'de, Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü dış transferde Senegalli yıldız futbolcu Man Sour Diop ile görüşerek prensip anlaşması sağladı. Geçen sezon Süper Amatör Lig hayalini 1 yıl erteleyen Balıkesir temsilcisi, bu yıl geniş bir kadro kurmak için yola çıkan kulüp 5 iyi futbolcu ile prensipte anlaştı. Kulüp başkanı Neşe Birituna, "Geçtiğimiz yıl ülkemizi de etkisi altına alan pandemi nedeniyle maçlarımızı oynayamadık. 2021-2022 sezonuna dış transferde Senegalli yıldız oyuncu Man Sour Diop ile görüşerek prensipte anlaşma sağladık. Yine bu oyuncunun dışında 5 tane oyuncu ile yeni sezon için anlaştık" dedi. Koordinatör Coşkun Birituna ise, transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

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