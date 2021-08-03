Burhaniye’de Körfez Gelişim bombaladı

Burhaniye'de, Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü dış transferde Senegalli yıldız futbolcu Man Sour Diop ile görüşerek prensip anlaşması sağladı. Geçen sezon Süper Amatör Lig hayalini 1 yıl erteleyen Balıkesir temsilcisi, bu yıl geniş bir kadro kurmak için yola çıkan kulüp 5 iyi futbolcu ile prensipte anlaştı. Kulüp başkanı Neşe Birituna, "Geçtiğimiz yıl ülkemizi de etkisi altına alan pandemi nedeniyle maçlarımızı oynayamadık. 2021-2022 sezonuna dış transferde Senegalli yıldız oyuncu Man Sour Diop ile görüşerek prensipte anlaşma sağladık. Yine bu oyuncunun dışında 5 tane oyuncu ile yeni sezon için anlaştık" dedi. Koordinatör Coşkun Birituna ise, transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.