Kaf-Kaf’a virüs şoku

3. Lig 3. Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Bolu kampını iptal etti. Son dönemde korona virüs vakalarının artması nedeniyle bir dizi önlem aldıklarını dile getiren sportif direktör Atilla Güneş, "Sağlık tedbirlerinden dolayı Bolu'da 4-14 Ağustos'ta yapmayı planladığımız kampı iptal ettik. Bu tarihler arasında tesislerimizde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

HAZIRLIK MAÇLARI PLANLANIYOR

Teknik direktör Cüneyt Biçer'in takıma 2 gün izin verdiğini aktaran Atilla Güneş, "Tesislerimizin durumu gayet iyi, çalışmaya uygun. Şartlar açısından bir sıkıntımız yok. İkinci etap kampı konusunda da ülkemizdeki korona virüs durumuna göre hareket edeceğiz" dedi. KSK'nin maç programı önümüzdeki günlerde belli olacak.