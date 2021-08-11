Pınar KSK’de işlem tamam

Yeşil-kırmızılılar, uzun forvet Amath M’Baye, ABD’li guard Tony Taylor ve milli pivot Semih Erden’le yeniden anlaştı

Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da son iki sezondaki başarılı performansını bu yıl da sürdürmeyi hedefleyen Pınar Karşıyaka, iç transferde 3 imzayla kadrosunu netleştirdi. Daha önce Raymar Morgan, DJ Kennedy, Sek Henry, Metecan Birsen, Görkem Doğan, Onuralp Bitim ve Nusret Yıldırım'la yollarını ayırıp Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva'yla sözleşme yenileyen, dış transferde ise şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson, pivot Akil Mitchell, guard Can Korkmaz, forvet Berkan Durmaz, uzun forvet Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna katan yeşil-kırmızılı ekip 3 yıldızını takımda tuttu.



YILDIZLARI BIRAKMADI

Pınar Karşıyaka, son iki sezondur takımın başarısında pay sahibi olan Fransız uzun forvet Amath M'Baye, ABD'li guard Tony Taylor ve milli pivot Semih Erden'le birer yıllık daha sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Yeni sezon hazırlıklarına kadrodaki gençlerle başlayan Karşıyaka'da yabancılar önümüzdeki günlerde takıma katılacak. Pınar Karşıyaka'nın hazırlık dönemindeki özel turnuva programı da bu hafta açıklanacak.