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Karşıyaka'da bekleyiş sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alarak geçici süreyle kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da sezonun başlamasına 18 gün kala taraftarın umutlu bekleyişi devam ediyor.

Karşıyaka'da bekleyiş sürüyor
DHA

17.08.2021, 13:58

Kulüpten alacağı Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen 96 isimden büyük çoğunlundan tek dönemliğine muvafakatname imzalarını alan veya alacaklarının yüzde 50'si karşılığında çek verip borç dosyalarını kapatan Kaf-Kaf, imza atmak için tüm paralarını talep eden isimleri iknaya çalışıyor. Geçen sezonki kadrodan toplam 13 isimle yollarını ayıran, yasak açılmadan şimdiden 6 transfer yapıp Afyonkarahisar kampına takımla birlikte götüren Karşıyaka, önümüzdeki günlerde en az 5-6 direkt oynayacak futbolcu takviyesi daha yapmayı planlıyor. Ligin ilk maçına 5 Eylül'de Esenler Erokspor deplasmanında çıkacak Kaf-Kaf, yasağı açıp yeni transferlerini bu mücadeleye yetiştirmeyi hedefliyor. Futbolda transfer sezonu ise 8 Eylül'de son bulacak.
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