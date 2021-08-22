Manisa FK mı? Denizlispor mu?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında iki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü ve Denizlispor bugün karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 yenerek tarihinde ilk kez mücadele ettiği lige fırtına gibi başlayan Manisa FK, Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Denizlispor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports Max 1 kanallarından ekranlara gelecek.

AKHİSAR'DA TARİHİ RANDEVU

Manisa FK, tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig'de Manisa 19 Mayıs Stadı bakımda olduğu için iç saha maçlarını Akhisar'da oynayacak. Akhisar'daki tarihi randevuyu galibiyetle kapatmak isteyen siyahbeyazlılar, Ege derbisini kazanıp ikide iki yapmayı amaçlıyor. Sezona kötü başlayan Denizlispor ise, Ege derbisinden puan veya puanlarla ayrılmayı istiyor. Manisa FK, profesyonel liglerde 37 maçtır mağlup olmuyor.