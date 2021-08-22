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Haberler Karşıyaka Somaspor kaldığı yerden sürdürüyor

Somaspor kaldığı yerden sürdürüyor

22.8.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor'da, yeni sezon hazırlıkları sıcak havaya rağmen çift antrenmanla devam ediyor. 3. etap kampını Bolu'da tamamlayan Siyah İnciler, üç günlük iznin ardından TFF Soma Belediye Tesisleri'nde 5 Eylül'de başlayacak yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Lige eksiksiz girmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Takımın performansından memnunum. Sezon içinde çok iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.
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