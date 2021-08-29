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Haberler Karşıyaka Karsıyaka’da kaleci Mehmet de gitti

Karsıyaka’da kaleci Mehmet de gitti

İzmir ekibi 23 yaşındaki file bekçisi ile yollarını ayırdı. KSK’de altyapı patentli kadrosundan ayrılan isim sayısı 14’e yükseldi

Karsıyaka’da kaleci Mehmet de gitti

29.8.2021

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, kalecilerden Mehmet Aksoy'la da yollarını ayırdı.

YERLERİNE İKİ KALECİ ALDILAR
Kadrosunu Manisa FK'dan 28 yaşındaki kaleci Yusuf Balcıoğlu ve Turgutluspor'dan profesyonel lig maçı tecrübesi olmayan 21 yaşındaki file bekçisi Yunus Yağız'la takviye eden Karşıyaka, kalecilerden Efe'den sonra Mehmet'ten de kulüp bulmasını istedi. Mehmet'in vedasıyla geçen sezondan bu yana yeşilkırmızılıların altyapı patentli kadrosundan ayrılan isim sayısı 14'e yükseldi. 23 yaşındaki Mehmet, Karşıyaka'da 2017- 2018 sezonunda 2. Lig'de 3, 2019-2020 sezonunda 3. Lig'de 6, geçen sezon da 3 maçta kaleyi korumuştu. Transfer yasağını geçici olarak kaldırmak için sayılı günleri kalan Karşıyaka, 8 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi bu hafta tahtayı açmaya çalışacak

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